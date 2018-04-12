Президент Ильхам Алиев принял делегацию турецкого парламента (версия 2)

2018-04-12 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с сопредседателем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан (ПСР) Неждетом Унуваром.

Поздравив Президента Ильхама Алиева с уверенной победой, Неждет Унувар отметил, что приехал в страну с большой наблюдательной делегацией, что они провели наблюдения на отдельных избирательных участках, что народ проявлял большой интерес к выборам и во время голосования они не столкнулись с правонарушениями.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по завершении выборов и поздравительное письмо, направленное ему премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Глава государства сказал, что были приложены все усилия для того, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и отразили волю азербайджанского народа. Подчеркнув, что число людей, участвующих в выборах, было достаточно высоким, Президент Ильхам Алиев отметил, что это придает дополнительные силы для того, чтобы и дальше уверенно вести страну вперед. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-турецких братских, дружественных связей.

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