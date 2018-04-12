В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой

2018-04-12 18:03 | www.trend.az | 4

Автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье, в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей. Количество пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.