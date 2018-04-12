В Азербайджане проведены выборы, которые могут стать примером для ряда стран - зампред парламента Молдовы

2018-04-12 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Состоявшиеся в среду президентские выборы в Азербайджане прошли полностью свободно и в демократических условиях. Об этом в четверг сказал заместитель председателя парламента Молдовы, член парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, а также участник группы дружбы Молдова-Азербайджан Владимир Витюк.

"Поздравляю азербайджанский народ с этим значимым событием, а также Президента Ильхама Алиева по случаю переизбрания на пост главы государства!", - отметил Витюк.

По словам зампредседателя парламента Молдовы, процесс выборов отличался высоким уровнем дисциплины и организации, для всех кандидатов и избирателей были созданы одинаковые условия.

"В Азербайджане проведены выборы, которые могут стать примером для ряда стран", - отметил Витюк.

Зампредседателя парламента Молдовы добавил, что для всех международных наблюдателей в Азербайджане были созданы очень хорошие и благоприятные условия, даны ответы на все их вопросы, связанные с избирательным процессом.

Напомним, что в среду в Азербайджане состоялись президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Илькин Иззет. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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