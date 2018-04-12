Бинали Йылдырым поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

2018-04-12 19:30 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, Б. Йылдырым поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал успехов в президентской деятельности во благо азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность Бинали Йылдырыму за внимание и поздравления.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бинали Йылдирым выразили уверенность в том, что наши дружеские и братские отношения будут продолжать успешно развиваться.