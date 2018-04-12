В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 19:45 | www.apa.az | 5

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в строящемся многоэтажном жилом доме.

Как сообщает АПА, пожар вспыхнул на верхнем этаже здания.

В настоящее время пожарные службы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия. О ходе тушения пожара будет предоставлена дополнительная информация.

***

19:24

В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом.

Как сообщает АПА, такая информация распространилась в социальных сетях.

На видео видно, что дом не заселенный. Дом расположен недалеко от «Bolluq bazarı».

К тушению пожара привлечены пожарные.