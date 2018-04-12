В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 19:45 | www.apa.az | 5
Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в строящемся многоэтажном жилом доме.
Как сообщает АПА, пожар вспыхнул на верхнем этаже здания.
В настоящее время пожарные службы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия. О ходе тушения пожара будет предоставлена дополнительная информация.
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19:24
В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом.
Как сообщает АПА, такая информация распространилась в социальных сетях.
На видео видно, что дом не заселенный. Дом расположен недалеко от «Bolluq bazarı».
К тушению пожара привлечены пожарные.