Пожар в строящемся многоэтажном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 22:19 | www.apa.az | 4

Пожар в строящемся многоэтажном жилом доме потушен. Как сообщили АПА из созданного на месте происшествия штаба, пожар на последнем этаже (800 кв.м.) строящегося дома охватил 600 кв.м. В результате пожара сгорела опалубка на участке 600 кв.м. Пожарным удалось предотвратить дальнее распространение пожара.

К тушению пожара были привлечены 4 бригады пожарных.

В ходе пожара никто не пострадал.

Устраняются последствия пожара.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в строящемся многоэтажном жилом доме.

Как сообщает АПА, пожар вспыхнул на верхнем этаже здания.

В настоящее время пожарные службы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия. О ходе тушения пожара будет предоставлена дополнительная информация.

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19:24

В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом.

Как сообщает АПА, такая информация распространилась в социальных сетях.

На видео видно, что дом не заселенный. Дом расположен недалеко от «Bolluq bazarı».

К тушению пожара привлечены пожарные.