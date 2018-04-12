Пожар в строящемся многоэтажном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

2018-04-12 22:19 | www.apa.az | 4
Пожар в строящемся многоэтажном жилом доме потушен. Как сообщили АПА из созданного на месте происшествия штаба, пожар на последнем этаже (800 кв.м.) строящегося дома охватил 600 кв.м. В результате пожара сгорела опалубка на участке 600 кв.м. Пожарным удалось предотвратить дальнее распространение пожара.
К тушению пожара были привлечены 4 бригады пожарных.
В ходе пожара никто не пострадал.
Устраняются последствия пожара.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в строящемся многоэтажном жилом доме.
Как сообщает АПА, пожар вспыхнул на верхнем этаже здания.
В настоящее время пожарные службы Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям находятся на месте происшествия. О ходе тушения пожара будет предоставлена дополнительная информация.
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19:24
В Баку горит строящийся многоэтажный жилой дом.
Как сообщает АПА, такая информация распространилась в социальных сетях.
На видео видно, что дом не заселенный. Дом расположен недалеко от «Bolluq bazarı».
К тушению пожара привлечены пожарные.