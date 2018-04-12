Трамп: встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей

2018-04-12 22:52 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за помощь в организации встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также рассказал о своих ожиданиях от встречи. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

«Прямо сейчас мы планируем мою встречу с Ким Чен Ыном. Думаю, что она будет потрясающей. Я думаю, что она будет проходить в уважительной обстановке — посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп.

Также президент отметил, что «огромную» помощь в организации встречи оказал Китай.

«Они действовали потрясающе, когда помогали нам добиться какого-нибудь соглашения [о встрече]», — подчеркнул Трамп.