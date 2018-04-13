Германия не будет участвовать в военной операции против Асада

2018-04-13 00:50 | www.oxu.az | 5

Германия не будет присоединяться к военной операции и возможным авиаударам по позициям сирийского правительства Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе (Восточная Гута).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

После переговоров в Берлине со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном глава немецкого правительства подчеркнула, что ее страна не будет участвовать в возможных боевых действиях против режима Асада.

«Однако мы поддерживаем все другие меры воздействия, чтобы показать недопустимость использования химического оружия», - добавила канцлер.

А.Б.





