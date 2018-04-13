Президент: "Я всегда опираюсь на поддержку азербайджанского народа"

2018-04-13 00:43 | www.apa.az | 9

12 апреля в Баку перед Центром Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт по случаю победы на президентских выборах действующего главы Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает АПА, в мероприятии участвовали также президент и члены его семьи. Глава государства выступил перед участниками мероприятия. Ильхам Алиев, приветствовав собравшихся, поблагодарил избирателей за поддержку на выборах.

«Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа, всегда опираюсь на эту поддержку. Поддержка азербайджанского народа играет важную роль в моей деятельности. Я всегда стараюсь преданно и достойно служить народу. Азербайджанский народ вчера сделал свой выбор, в очередной раз проголосовал за нашу политику. Проголосовал за стабильность, развитие, прогресс, независимую политику. Азербайджан, проводящий независимую политику, сегодня достиг небывалых высот. Наш международный авторитет растет с каждым днем. Азербайджан, в мировом масштабе, достоин еще большего уважения, внутренняя обстановка в стране стабильная. Азербайджанский народ живет в условиях мира, благоденствия, обеспечиваются все свободы».

Глава государства отметил, что состоявшиеся президентские выборы еще раз показали, что в Азербайджане обеспечиваются все свободы, Азербайджан успешно движется по пути демократии.

«Прошедшие в стране открытые, прозрачные, справедливые выборы отражают волю азербайджанского народа. Оказанная мне поддержка еще больше вдохновляет меня, придает еще больше силы. Наш народ проголосовал за выполненные реальные дела, за будущие дела, а также за счастливое будущее. Уверен, что наша страна и впредь будет успешно развиваться. Азербайджан и впредь будет жить у условиях стабильности и безопасности», - отметил президент.