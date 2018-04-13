Почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света

2018-04-13 01:33 | www.apa.az | 7

В Пуэрто-Рико около 870 тысяч жителей остались без света после падения дерева на линии электропередач. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, управление электроэнергетики Пуэрто-Рико заявило, что дерево упало на крупную линию электропередач, оставив без электричества примерно 870 тысяч человек.

При этом 711 тысяч человек остались без света в столице страны Сан-Хосе.

Как отмечается, восстановление подачи электричества займет около 16 часов.