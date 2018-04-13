Выбрано лучшее фото года

2018-04-13 01:28 | www.oxu.az | 8

Фотография, сделанная фотографом Агентства AFP Рональдо Смитом, на международном конкурсе «World Press Photo» выбрана лучшей фотографией года.

Как сообщает Oxu.Az, на фотографии снят охваченый пламенем человек в ходе протестов, которые в прошлом году произошли в столице Венесуэлы Каракасе.

Как объяснил фотограф, человека охватило пламя, когда он неосторожно бросил бутылку с коктейлем Молотова.

Фотограф рассказывает: «Я взял камеру и начал снимать происходящие. Внезапно я увидел, что рядом со мной горит человек. Он был в шоке и ничего не соображал.

Охваченный пламенем человек бежал на людей, медицинских работников. Я до сих пор не могу забыть его крики. Протестующие сбили пламя и отправили пострадавшего в больницу».

А.Б.

