Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН

2018-04-13 01:50 | www.oxu.az | 7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью телеканалу «Совершенно секретно» заявила, что идея об исключении России из Совета Безопасности ООН является «полным безумием».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно так можно ставить вопрос», - сказала Захарова, когда ее спросили о возможности исключения России из Совбеза.



Она отметила, что Совбез создавался «не для того, чтобы друзья дружили».

«По тем процедурам, которые есть на сегодняшний день и по той ситуации, опять же, если мы исходим из того, зачем создавался Совбез (ООН), то это, конечно полное безумие», - подчеркнула Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал созвать открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

А.Б.

