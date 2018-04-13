Генсек ОИС поздравил народ Азербайджана с успешными президентскими выборами

2018-04-13 00:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Юсеф Аль-Отаймеен поздравил народ Азербайджана с успешным завершением президентских выборов, которые прошли в стране 11 апреля 2018 года, а также Президента Ильхама Алиева с победой на выборах. Он выразил удовлетворение избирательным процессом, проведенным на прозрачной, мирной, организованной и конкурентной основе, в атмосфере национального согласия.

Юсеф Аль-Отаймеен высоко оценил явку на выборах Президента Азербайджана, отметив, что избиратели продемонстрировали высокое чувство ответственности и приверженность делу укрепления демократии. Он также поблагодарил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана за организованность и прозрачность избирательного процесса, в том числе за обеспечение равноправного доступа к процессу выборов для всех кандидатов.

Отметив эффективность избирательной системы Азербайджана, Генсек ОИС подтвердил приверженность возглавляемой им организации дальнейшему развитию отношений с Азербайджаном.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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