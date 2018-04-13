Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей

2018-04-13 01:56 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за помощь в организации встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, а также рассказал о своих ожиданиях от встречи.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Прямо сейчас мы планируем мою встречу с Ким Чен Ыном. Думаю, что она будет потрясающей. Я думаю, что она будет проходить в уважительной обстановке - посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Трамп.

Также президент отметил, что «огромную» помощь в организации встречи оказал Китай.

«Они действовали потрясающе, когда помогали нам добиться какого-нибудь соглашения [о встрече]», - подчеркнул Трамп.

А.Б.

