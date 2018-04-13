Рыбак вырезал из мертвой акулы 98 акулят

2018-04-13 02:15 | www.oxu.az | 6

В Австралии рыбак сделал кесарево сечение мертвой акуле и спас 98 ее детенышей.

Как передает Oxu.Az, на видео инцидента обратил внимание издание Daily Mail.

Мэтью Орлов (Mathew Orlov) рыбачил на побережье штата Виктория и выловил тело плоскоголовой семижаберной акулы.

Рыба была еще жива, когда проглотила наживку, однако, пока рыбак тащил улов на берег, ее насмерть загрызла другая акула. Мужчина положил рыбу на дно лодки и обнаружил, что ее живот шевелится.

«Когда я увидел это, мной овладели инстинкты. Я никогда до этого не делал ничего подобного, но мой опыт рыбака подсказывал, что детенышей надо извлечь как можно скорее», - объяснил Орлов свои действия. Он разрезал живот акулы, достал из него 98 маленьких акулят и выпустил в воду.

После этого мужчина приготовил акулу и съел ее вместе с семьей, потому что не хотел, чтобы ее мясо пропало.

А.Б.

