Пентагон предложил Турции альтернативу российским С-400

2018-04-13 01:24 | www.trend.az | 6

Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские С-400 и готов предложить Турции альтернативные зенитные ракетные комплексы, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Сейчас происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО",- сказал он на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей.

При этом глава Пентагона отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить ей системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.