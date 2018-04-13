В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка известного фотографа Резы Дегати

2018-04-13 02:42 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в среду открылась персональная выставка известного фотографа Резы Дегати.

В церемонии открытия представленной в парке Центра Гейдара Алиева персональной выставки под названием «Человечество. Приглашение в визуальное путешествие» приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на церемонии Реза Дегати сказал, что очень рад тому, что выставка открылась в одном из самых крупных культурных пространств мира - Центре Гейдара Алиева. «Сегодняшний день станет запоминающимся днем в моей жизни», - сказал фотограф, отметив, что начал фотографировать 40 лет назад и объездил весь мир. По его словам, за эти 40 лет он увидел в мире не только войны, трудности, но и прекрасное.

Фотограф отметил, что если человек не будет видеть красоту мира, природы, то он не поймет почему должен помогать человечеству. Он подчеркнул, что все существа в мире - люди, другие живые существа, растения связаны друг с другом и составляют единство. «Наша главная цель, - помогая друг другу, защищать планету», - сказал Реза Дегати.

Отметив, что уже 30 лет приезжает в Азербайджан и видел, как за эти годы развивается наша страна, фотограф особо отметил атмосферу толерантности в Азербайджане, сказал, что представители всех религий, наций живут здесь спокойно. «Это моя мировая выставка. Через месяц в Центре Гейдара Алиева будут демонстрироваться мои работы об Азербайджане», - сказал Реза Дегати, выразив признательность за поддержку Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.

Затем состоялось знакомство с выставкой. На выставке демонстрируется до 60 фотографий автора. Здесь экспонируются фотографии, сделанные Резой Дегати в различные годы в Азербайджане, Франции, Египте, Турции, Китае, Афганистане и других странах. Они отражают истории людей различной культуры, судьбы, их чувства.