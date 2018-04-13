Состоялся телефонный разговор между главами МИД РФ и Азербайджана

2018-04-13 03:22 | www.apa.az | 4

12 апреля состоялся телефонный разговор между главами МИД РФ и Азербайджана Сергея Лавровым и Эльмара Мамедъяровым.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МИД РФ, в контексте договоренностей, достигнутых на Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств (Москва, 5 декабря 2017 г.), министры обсудили ход работы над документами Пятого каспийского саммита. Выражено общее мнение о важности предстоящей пятисторонней встречи в верхах, на которой имеется в виду подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.