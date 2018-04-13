Грузовик сбил семь человек в Барселоне

2018-04-13 04:11 | www.apa.az | 6

Грузовик совершил наезд на людей в Барселоне, пострадали семь человек, двое детей доставлены в больницы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно предварительным результатам расследования, у грузовика отказали тормоза, сообщили в Городской Гвардии (полиция Барселоны).

ЧП произошло в центре столицы Каталонии.

По сообщению очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбив мотоциклиста и нескольких пешеходов и после наезда ударившись в дерево.

Все пострадавшие получили легкие травмы, однако пять человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет, были доставлены в больницы.