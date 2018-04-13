Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак на ведомство

2018-04-13 04:42 | www.trend.az | 4

Сотрудников Государственного департамента США предупредили о «подозрительной кибердеятельности», направленной против внешнеполитического ведомства США. Об этом пишет Politico, передает RT.

По данным источников издания, в прошлом месяце более двух тысяч сотрудников Госдепа получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.

В связи с этим сотрудников призвали сообщать о вредоносных сообщениях для того, чтобы помочь специалистам понять, «насколько широкий охват имеют кибератаки против Госдепа».