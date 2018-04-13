Президент Ильхам Алиев: "Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути"

2018-04-13 05:56 | www.apa.az | 6

«Все мы должны стараться и дальше укреплять нашу страну. Сегодня Азербайджан является сильным государством. Мы должны построить еще более сильное государство. Наш путь – путь независимости. Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути. Этот путь – сознательный выбор азербайджанского народа. Мы – независимая страна. Мы – великий народ. Только великий народ может добиться таких результатов. Азербайджан может добиться таких успехов только в условиях независимости. Наша судьба в наших руках». Как передает АПА, об этом на концерте, организованным перед Центром Гейдара Алиева в честь победы на выборах, заявил президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев во время своего выступления обратился также к азербайджанской молодежи: «Обращаюсь к азербайджанской молодежи - будущее нашей страны в ваших руках. Мы гордимся нашей молодежью. Подрастающее сегодня молодое поколение в будущем будет управлять Азербайджаном, поведет его в счастливое будущее по пути независимости».

Мы - независимая, сильная страна. Мы идем по избранному нами пути. Уверен, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее».

Президент отметил, что проводимая правительством политика приведет Азербайджан в более счастливое будущее.