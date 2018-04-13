Азербайджанцы стали реже болеть туберкулезом

2018-04-13 07:07 | www.oxu.az | 3

В 2016 году по сравнению с 2003 годом число больных, которым впервые был поставлен диагноз «туберкулез», снизился с 48 до 39 человек на 100 тыс. населения.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель Госкомитета по статистике Азербайджана Таир Будагов.

Сообщается, что в соответствии с указом президента Азербайджана от 27 февраля 2014 года в стране продолжается создание новых медицинских центров, оснащенных ведущими технологиями и современным медицинским оборудованием.

«Среди мер, принятых для охраны здоровья населения страны, экологическая политика государства имеет исключительное значение», - сказал Т.Будагов.

Эльвин Пашазаде

