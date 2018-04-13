Это низкобробная и изжившая себя тактика – Вугар Рагимзад

2018-04-13 07:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/-Отчеты по итогам проведенных в нашей стране выборов, подготовленные миссиями наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, несправедливы и необъективны. Это их низкопробная и изжившая себя тактика.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

"Сегодня в Азербайджане на самом высоком уровне обеспечено избирательное право граждан, являющееся главной составляющей прав и свобод человека. Мы наблюдаем на это во время всех избирательных процессов, которые проводятся в нашей стране. Все технические возможности обеспечиваются на самом высоком уровне, люди свободно и беспрепятственно участвуют в голосовании. В этом контексте президентские выборы, прошедшие в нашей стране 11 апреля, стали очередным успехом на пути демократического развития Азербайджана. В голосовании, в котором приняли участие 74,30 процента населения страны, Ильхам Алиев, набрав 86,03 процента голосов избирателей, в очередной раз был избран Президентом Азербайджана. Тем самым, народ проголосовал за светлое будущее своей страны. Однако некоторые круги, не способные переварить этот успех, пытаются запятнать прошедшие в демократических условиях выборы своей предвзятой позицией ",-сказал он.

Он отметил, что предвзятые отчеты наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ подготовлены по заказу кругов, не желающих мириться с успехами нашей страны.

"Такого рода организации, используя в качестве инструмента права и свободы человека, оказывают давление на осуществляющую независимую политику страну и пытаются реализовать свои неблаговидные цели. Наша страна за период своего существования в качестве независимого государства не раз сталкивалась с таким отношением, однако не свернула с пути демократии и независимости. Считаю, что подобные отчёты не смогут повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана, а также на его растущий авторитет на международной арене", -подчеркнул он.