Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу

2018-04-13 07:18 | www.trend.az | 5

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 по местному времени, сообщило постпредство России при ООН, передает РИА Новости.

Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.

"Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра", - сообщило постпредство.