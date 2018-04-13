В США вынесли приговор одному из главарей мексиканского наркокартеля

2018-04-13 07:40 | www.trend.az | 7

Суд в американском городе Даллас приговорил к 43 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков одного из главарей мексиканского наркокартеля La Famila Арнольдо Руэда Медину, известного как Ла Минса, сообщает газета Dallas Morning News, передает РИА Новости.

Судья Эд Кинкейд также назначил штраф в размере пяти миллионов долларов, отметив, что это "капля в море". "Вы были на самом верху, вы знали много из всего, что происходит", - заявил он.

Медина был задержан в 2009 году в Мексике, в 2010 году в суде Далласа ему были предъявлены обвинения. После задержания Медины от рук наркомафии в мексиканском штате Мичоакан погибли 12 полицейских. На месте трагедии полиция обнаружила записку, из которой следует, что таким образом члены наркокартеля мстят за Медину.