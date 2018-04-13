Ünüvar, Azerbaycanlı gençlere başarının sırrını anlattı

2018-04-13 08:50 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, başarılı olmak isteyen kişinin, öncelikle alışmaya çalışmak yerine, çalışmaya alışması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemek üzere Bakü’de bulunan Ünüvar, Yunus Emre Enstitüsünde Anadolu Türkçesi eğitimi alan Azerbaycanlı gençlerle hayata dair tecrübelerini paylaştı. 7 yıldır Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’na başkanlık ettiğini, bu sebeple Azerbaycan’a sık sık gelip gittiğini belirten Ünüvar, “Yolumuz arada bir Yunus Emre Enstitüsüne de düşüyor. Burada Türkçe öğrenen kardeşlerimin gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren sunumunda kendi yaşamından kesitler anlatan Ünüvar, “Tecrübe, asla parayla satın alamayacağınız bir şey. Hayatın akışında hepimizin gittiği bir yol var. Bu yolda karşımıza çıkan engeller ve bu engelleri aşma formüllerimiz var. İşte biz buna tecrübe diyoruz. Hayatta karşınıza daima zorluklar çıkacaktır. Çünkü hayat sadece güzel şeylerden ibaret değildir. Ancak, yaptığımız tercihler bizi bazen dertten derse de götürebilir” dedi.

“HAYAL EDECEKSİNİZ, SABREDECEKSİNİZ”

Tarihe geçmenin iki basit kuralı olduğunun altını çizen Ünüvar, “Birincisi tahayyülünüz olacak, ikincisi tahammülünüz olacak. Yani bir şeyi hayal edeceksiniz, bir şeyin hayata geçmesi için de sabredeceksiniz. Tahayyül ve tahammül olmadan asla olmaz. Tahayyülünüz olur, tahammülünüz olmazsa yaptığınız her iş yarım kalır. Tahammülünüz olur, tahayyülünüz olmazsa sürekli bir başkasının izinden gidersiniz. Sabredeceksiniz, aynı zamanda hayal edeceksiniz” diye konuştu.

“HER ŞEY DEĞİŞİR GAYE DEĞİŞMEZ”

Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Devir değişir, araçlar değişir, meslekler değişir ama gaye asla değişmez. Bakınız dedelerimiz belki çiftçiydi, ninelerimiz ev hanımıydı; babalarımız doktordu, annelerimiz avukattı. Bizler belki de ileride şu anda ilk defa duyduğumuz mesleklerden birini yapacağız. Dijital avukat, medya uygulama geliştiricisi, sosyal medya uzmanı, video oyun tasarımcısı, elektronik gazeteci olacağız. Bunlar mesleklerimiz. Meslekler değişiyor ama gaye değişmiyor. Nedir gaye? Gaye, rahmetli Mehmet Emin Resulzade’nin de dediği gibi yükselen bayrağın asla inmemesidir.”

Kişileri başarıya yaptığı tercihlerin götürdüğünü ifade eden Ünüvar, “Bana göre başarının dört tarifi vardır. Başarılı kişi, başarılı kurum veya başarılı ülke; işleri iyi yönetirler, çalışanları iyi yönetirler, ilişkileri iyi yönetirler, krizleri iyi yönetirler. Başarmak istiyorsan alışmaya çalışmak yerine, çalışmaya alışmalısın. Çünkü Cenab-ı Hak Necm suresi 39. ayette ‘insan için ancak çalıştığı vardır’ buyuruyor. Ne kadar çalışıyorsan o kadar varsın. Çünkü neleri başardığınız her şey bittikten ve herkes gittikten sonra anlaşılıyor. Bu yüzden öyle çalışmalıyız ki ayrıldığımız yerde is değil iz bırakmalıyız. Okumayı, yazmayı ertelememeliyiz. Ertelemeyi hayatımızdan kesinlikle çıkarmamalıyız” diye konuştu.

Programa Azerbaycan Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan katıldı.