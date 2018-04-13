Названо число казненных за наркотики в мире

2018-04-13 09:07 | www.oxu.az | 7

Организация Amnesty International подсчитала число приведенных в исполнение смертных казней в мире за 2017 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, из 993 исполненных смертных приговоров казни, связанные с наркотиками, составляют 272 (27 процентов).

В целом большинство казней были осуществлены в Иране и Саудовской Аравии. При этом по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров Иран стоит на втором, а Саудовская Аравия на третьем месте. В число лидеров также вошли Ирак и Пакистан. На эти четыре страны пришлось 84 процента всех исполненных высших мер наказания.

На первое место Amnesty International ставят Китай, однако Пекин официально не публикует данные о смертных приговорах. В связи с этим в докладе подчеркивается, что приведенные организацией цифры включают в себя лишь небольшую часть казненных во всем мире.

Подобные данные засекречены также во Вьетнаме и Белоруссии, которая остается единственной в Европе страной, где смертные приговоры все еще приводятся в исполнение.

Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 полностью отменена смертная казнь, а в 36 практически не применяется. В 2017 году от высшей меры наказания отказались Гвинея и Монголия.