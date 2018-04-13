ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки

2018-04-13 09:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.