Президент Турции поручил ускорить строительство судоходного канала в Стамбуле

2018-04-13 09:36 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить строительство судоходного канала в Стамбуле, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что это важный проект и с его строительством медлить нельзя.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства данного судоходного канала в 2011 году сообщил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

Ширина канала, согласно планам, составит 400 метров, глубина - 25 метров. В сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом, окончательно отделив его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.