Британия извинилась за досмотр самолета "Аэрофлота"

2018-04-13 09:37 | www.trend.az | 8

Британский центр по безопасности полетов объяснил, почему в конце марта был проведен досмотр на борту самолета "Аэрофлота" в Лондоне, и принес извинения, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

В конце марта в Минтрансе сообщили РИА Новости, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос Лондону о причинах проверки борта "Аэрофлота" 30 марта 2018 года.

"Предоставил [причины]. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", — сообщил Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

Ранее замминистр внутренних дел Бен Уоллас объяснил, что досмотр российского самолета в аэропорту Хитроу был проведен в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности.