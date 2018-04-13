Режим прекращения огня был нарушен 110 раз

2018-04-13 09:59 | www.apa.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.