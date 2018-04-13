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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 апреля (Версия 2)

2018-04-13 09:55 | www.trend.az | 7

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:21)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0958 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

13.04.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0958

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3213

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0841

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8354

1 бразильский реал

1 BRL

0.4981

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.141

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1588

1 чешская крона

1 CZK

0.0828

1 чилийский песо

1 CLP

0.2849

1 китайский юань

1 CNY

0.2702

1 датская крона

1 DKK

0.2814

1 грузинский лари

1 GEL

0.7025

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4197

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.0037

1 шведская крона

1 SEK

0.2019

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7658

1 израильский шекель

1 ILS

0.4837

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