В Балтийском море потерпел крушение вертолет Ка-29

2018-04-13 10:16 | www.apa.az | 7

В Калининградской области в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, на борту были два члена экипажа.

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что погибли оба летчика-испытателя. Найдено тело одного погибшего.

Связь с вертолетом, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером.

По информации Telegram-канала «112», борт выполнял учебно-тренировочный полет в районе мыса Таран в шести километрах от берега.

Специалисты проводят поисково-спасательные работы.