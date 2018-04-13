В Балтийском море потерпел крушение вертолет Ка-29  

2018-04-13 10:16 | www.apa.az | 7
В Калининградской области в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, на борту были два члена экипажа.
В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что погибли оба летчика-испытателя. Найдено тело одного погибшего.
Связь с вертолетом, предположительно принадлежавшим Минобороны, пропала накануне вечером.
По информации Telegram-канала «112», борт выполнял учебно-тренировочный полет в районе мыса Таран в шести километрах от берега.
Специалисты проводят поисково-спасательные работы.