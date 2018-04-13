За I квартал 2018 г. Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 900 тыс. пассажиров

2018-04-13 10:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 897 тысяч пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в пятницу.

На долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 362 тысячи пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 104 тысячи пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 768 тысяч пассажиров (85,6 процента от пассажиропотока).

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 52 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-марте совершили полеты 597 тысяч пассажиров.

С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.