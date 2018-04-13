Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке

2018-04-13 10:26 | www.trend.az | 6

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить "на разумный срок" заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил адвокат Павел Чиков, передает РИА Новости.

"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику", — говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале Чикова.