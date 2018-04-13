Минобороны: Сообщение об обстреле грузового автомобиля армян не соответствует действительности

2018-04-13 10:36 | www.apa.az | 5

Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к распространенному Арменией сообщению о том, что будто бы азербайджанская армия подвергла обстрелу принадлежащий армянам гражданский грузовой автомобиль.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили АПА, что распространенная армянами информация не соответствует действительности.

Отметим, Министерство обороны Армении распространило сообщение о том, что азербайджанская армия подвергла обстрелу принадлежащий армянам грузовой автомобиль.