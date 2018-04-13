Российский эксперт о Карабахе: Настал идеальный момент

2018-04-13 10:35 | www.oxu.az | 8

Россия заинтересована, прежде всего, в стабильных, развивающихся отношениях с Азербайджаном.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал российский политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики России Виктор Алевич.

По его словам, сегодня Москва заинтересована в мире и стабильности в Кавказском регионе, в том, чтобы не разгорались новые конфликты по аналогии с «апрельскими боями» между Азербайджаном и Арменией.

«В странах, заинтересованных в разрешении карабахского конфликта (Азербайджан, Россия и Армения – ред.) прошли президентские выборы. Настал идеальный момент, когда необходимо использовать все возможности для урегулирования данного конфликта», - отметил эксперт.

В.Алевич добавил, что российская дипломатия намерена усиленно работать для того, чтобы решить карабахский конфликт.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Али Мамедов

