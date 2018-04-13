Российский вертолет разбился в Балтийском море - ОБНОВЛЕНО

2018-04-13 10:37 | www.oxu.az | 6
При крушении российского вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря погибли оба члена экипажа — два летчика-испытателя.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
«Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб», — уточнили в пресс-службе.
09:43
В Калининградской области в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет Ка-29.
Как передает Oxu.Az, на борту были два члена экипажа.
По информации агентства, найдено тело одного погибшего.
Специалисты проводят поисково-спасательные работы.