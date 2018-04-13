Парламентарии Кыргызстана и Узбекистана обсудили расширение двусторонних отношений

2018-04-13 10:31 | www.trend.az | 3

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоялась встреча парламентариев Кыргызстана во главе с заместителем Торага Жогорку Кенеша Асель Кодурановой и Узбекистана во главе с заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Борием Алихоновым. Об этом сообщает пресс -служба ЖК КР.

На встрече были рассмотрены вопросы текущего состояния кыргызско-узбекских отношений, углубления всесторонних связей, расширения межпарламентского сотрудничества.

Кодуранова отметила, что в 2018 году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Благодаря усилиям Президентов наших стран открылась новая страница кыргызско-узбекского сотрудничества. Развивая межпарламентские связи между нашими странами, мы укрепим дружбу между братскими народами», — сказала Кодуранова.

Отметив актуальность достигнутых договоренностей, касающихся государственной границы, А. Кодуранова предложила продолжить переговоры в этом направлении. В рамках запланированной в Фергана встречи парламентариев двух стран заместитель Торага предложила провести первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.