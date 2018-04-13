На фронте не умолкают выстрелы

2018-04-13 10:43 | www.oxu.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства Обороны.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.