Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле гражданского грузовика в армянском селе

2018-04-13 10:35 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле гражданского грузовика в приграничном армянском селе.

"Информация о том, что ВС Азербайджана обстреляли гражданский грузовик в приграничном армянском селе Баганис не соответствует действительности", - сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы минобороны Вагиф Дяргахлы.

Ранее на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделения ВС Азербайджана якобы открыли огонь по гражданскому грузовику возле приграничного села Баганис Тавушской области Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.