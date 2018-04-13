Курс биткоина продолжает активно расти

2018-04-13 10:37 | www.trend.az | 7

Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу продолжает активно расти, аналитики отмечают, что это может означать завершение глубокой коррекции, которая наблюдалась в первом квартале 2018 года, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 12,39% — до 7,785 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 13,33%, до 7,882 тысячи долларов, на OKEx — на 13,09%, до 7,86 тысячи долларов. В четверг в ходе торгов биткоин впервые за две недели достигал 8 тысяч долларов на бирже Bitfinex.

Дорожают в пятницу и альтернативные криптовалюты: Ethereum — на 13%, до 485,33 доллара, Ripple — на 16,77%, до 0,61 доллара, Bitcoin Cash — на 8,53%, до 731,6 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 271,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

В четверг биткоин резко вырос, завершив торги повышением почти на 14% по сравнению с предыдущим днем. Ряд аналитиков связали это движение с решением стран ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.