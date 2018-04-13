Манат, доллар и евро в единой карте ®

2018-04-13 10:40 | www.apa.az | 7

Kapital Bank предлагает карты Visa Trio Gold, Visa Trio Platinum, и Visa Trio Infinite с тремя валютами. Отныне клиенты могут объединить свои платежные карты Visa в трёх валютах AZN, USD и EUR, и использовать их в единой карте Visa Trio от Kapital Bank. Все три счета новой карты можно управлять единым PİN кодом.

Зачислив определенную сумму на счет можно получить карты Visa Trio бесплатно. Платежная карты будет автоматически подключена к услугам Mobil и İnternet Banking, SMS İnfo, также SMS Banking на бесплатной основе. Для подключения к услуге 3D Secure от Kapital Bank владельцу карты нужно будет обратиться в центр обслуживания клиентов банка по номеру 196.

Visa Trio Gold карта выдается бесплатно при зачислении на карточный счет первоначального взноса 1000 манат. Преимуществом карты также является то, что при проведении операции Card to Card между тремя карточными счетами комиссия не взымается. Более подробную информацию о новой карте можно узнать на сайте банка – www.kapitalbank.az/cards#multyCurrencyCards.

Следует отметить, на данный момент в Kapital Bank около 3 миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг центра в течении недели, а также постоянное инновационное развитие центра является существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 АТМ и 9000 ПОС терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.