Посол: Израиль имеет оперативные каналы связи с Вашингтоном по Сирии

2018-04-13 10:39 | www.trend.az | 6

У Соединенных Штатов и Израиля есть оперативные каналы связи по Сирии, заявил РИА Новости израильский посол в РФ Гарри Корен, говоря о возможности координации военных действий США и Израиля по Сирии.

"У нас есть оперативные каналы связи с наши друзьями в США, но не больше", — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Израиль координироваться с США по удару, который в Вашингтоне грозят нанести по Сирии в ответ на якобы совершенную химическую атаку в Думе, посол воздержался от комментариев.