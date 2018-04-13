Украина поставит сырье для производства промпродукции в Азербайджане

2018-04-13 10:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Госпредприятие Украины – Харьковский "Электротяжмаш" осуществит поставку необходимого сырья для производства промышленной продукции на базе Сумгайытского технологического парка (STP), сообщили Trend в пятницу в STP.

Контракт о сотрудничестве был подписан гендиректором STP Эмином Мамедовым и исполняющим обязанностями директора "Электротяжмаш" Дмитрием Костюком.

«Согласно договоренности, стороны в будущем будут заниматься развитием промышленных отраслей стран и объединят усилия для создания новых технологий. Контрактом оговорены и сотрудничество в сфере повышения кадрового потенциала, обмен опытом в этой области. "Электротяжмаш" также займется поставкой необходимого сырья и запчастей для производства продукции в STP», - сказали в Сумгайытском технологическом парке.

Сумгайытский технологический парк является крупнейшим предприятием, осуществляющим новые инфраструктурные проекты в сфере электроэнергетики Азербайджана. В STP на основе современных технологий производится продукция электроэнергетики и машиностроения, в частности налажен выпуск широкого ассортимента различных типов кабелей, трансформаторов, оборудования высокого напряжения, гидротурбин, водяных насосов, электрических двигателей, труб и т.д.