Полиция Турции конфисковала крупную партию наркотиков

2018-04-13 10:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках операции против наркоторговцев в турецкой провинции Адана на юге страны конфискованы 115 килограммов героина, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в пятницу.

Также конфискованы различные психотропные вещества на сумму 55 миллионов лир.

В рамках операции имеются задержанные, число и имена которых не разглашаются.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.