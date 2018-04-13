Беларусь и Португалия создадут комиссию по экономическому сотрудничеству

2018-04-13 10:57 | www.trend.az | 8

Беларусь и Португалия создадут совместную комиссию по экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Создание белорусско-португальской комиссии предусматривается межгосударственным соглашением об экономическом сотрудничестве, которое подписали заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и политический директор департамента МИД Португалии Педро да Коста Перейра.

Стороны подробно обсудили состояние и перспективы белорусско-португальских отношений, взаимодействие в рамках международных организаций, диалог Беларуси с ЕС, а также вопросы международной и региональной повестки дня.