Бакинский аэропорт обслужил почти 1 миллион пассажиров

2018-04-13 10:44 | www.apa.az | 6

За первые три месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 897 тыс. пассажиров.

Как передает АПА-Экономикс, данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15%. На долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 362 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 104 тыс. пассажиров. Всего на международных рейсах было обслужено 768 тыс. пассажиров (85,6% от пассажиропотока).

В десятке самых популярных международных направлений за указанный период – Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-марте совершили полеты 597 тыс. пассажиров. В целом, на данный момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 52 направлениям. С марта текущего года регулярные прямые рейсы из Абу-Даби в Баку стала выполнять одна из лидирующих авиакомпаний ОАЭ – Etihad Airways.