Украинский эксперт: Карабахский конфликт движется в интересах Баку

2018-04-13 11:13 | www.oxu.az | 9

Выбор азербайджанцев не удивил - народ понимает, что конструктивных конкурентов у Ильхама Алиева нет.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал украинский политолог Алексей Вороненко.

По его словам, очень сложно кого-то противопоставить действующему президенту, когда он делает все исключительно во благо своей страны.

Говоря об успешной политике азербайджанского руководства, А.Вороненко отметил, что на сегодняшний день карабахский конфликт движется уже в фарватере интересов Баку.

«Да, постепенно, но тем не менее. В настоящее время бакинская дипломатия и политика во главе с руководством этой страны на несколько шагов опережает ереванскую», - отметил он.

Эксперт отметил, что туризм в Азербайджане развивается с каждым годом.

«Я могу это утверждать, в том числе, по собственному опыту, так как часто бываю в Баку. Архитектура городов поражает - насколько вписываются новые здания и не задевают при этом старый Баку», - подчеркнул политолог.

Али Мамедов

