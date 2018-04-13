Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

2018-04-13 11:17 | www.oxu.az | 8

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в своем послании Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что победа Ильхама Алиева на выборах свидетельствует о высокой поддержке проводимого им курса, направленного на укрепление государственности и социально-экономического развития страны.

«Туркменистан и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Уверен, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления туркмено-азербайджанских отношений на благо двух братских народов», - подчеркнул президент Туркменистана.

Президент Туркменистана также пожелал Ильхаму Алиеву «крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджанской Республики».